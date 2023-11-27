كشف أسير فلسطيني مُحرر، تفاصيل استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قليلة، بسبب سؤال عن غزة.



وقال الأسير المُحرر عمر العطشان، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، إنّ الأسير أبو عصب تعرض للتعذيب الوحشي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أنّ الاحتلال ماطل في إحضار الطبيب لمقر احتجاز الأسير لمدة تزيد عن ساعة ونصف، وكان الأسير قد استُشهد بالفعل.



وأشار إلى أن الأسير الشهيد كان قد سأل السجّان عما إذا كانت هناك هدنة في غزة، فأجابه بـ«لا»، وأعقب ذلك لتعذيب وحشي من قِبل قوات الاحتلال.



وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، قد أعلنا في وقت سابق اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب، من محافظة قلقيلية، البالغ من العمر 38 عاماً، من قِبل الاحتلال في سجن النقب الصحراوي.



واعتقل أبو عصب في 27 مايو 2005، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، ليكون الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد 7 أكتوبر الماضي.



وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعلنت استشهاد الأسير أبو عصب، دون توضيح أسباب وفاه، إلا أن هيئة شئون الأسرى أكّدت أن الشهيد لم يكن يعاني من أمراض.