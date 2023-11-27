الرئيس الألماني: ألمانيا ستدعم إعادة إعمار البلديات التي دمرها هجوم حماس

تعتزم ألمانيا تقديم دعم مالي لإعادة إعمار البلديات الإسرائيلية، التي دمرها هجوم حماس في السابع من الشهر الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، أثناء زيارته لكيبوتس بيري المجاور لقطاع غزة.

وأوضح شتاينماير أن البرلمان الألماني سيقدم بناء على مبادرة منه 7 مليون يورو لكيبوتس بيري في 2024 لتمويل إعادة بناء مركز ثقافي ومركز اجتماعات لكبار السن في كيبوتس بيري.

وقال شتاينماير: "من السابق لأوانه التفكير الآن في إعادة الإعمار"، وأردف أن الكثير من الأشخاص يفكرون مع ذلك في العودة إلى الكيبوتس، وتابع: "بيري والكيبوتسات العديدة الأخرى لا تستحق أن تكون جزءا من التاريخ الإسرائيلي وحسب بل أن تكون قبل كل شيء جزءا من مستقبل إسرائيل أيضا".

واستطرد شتاينماير أن ألمانيا لهذا السبب عازمة بقوة على المساعدة في إعادة الإعمار حتى يكون هناك أفق مستقبلي لسكان بيري. وينبغي للشباب من ألمانيا مثل المتدربين في المهن الحرفية على سبيل المثال أن يشاركوا في هذا.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إن إسرائيل تحلم بإعادة إعمار الكيبوتس والمنطقة برمتها "سنعود وسنعيد بناء هذه الأماكن وستزدهر".

يذكر أن هذا الكيبوتس الذي شارك يهود ألمان في تأسيسه يقع بالقرب من قطاع غزة مباشرة، تعرض لتدمير شبه تام، في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس على الأراضي المحتلة، ونقلت الحكومة الإسرائيلية الناجين من سكان الكيبوتس إلى أماكن إقامة تقع على البحر الميت.

وقام الرئيسان الألماني والإسرائيلي بزيارة الكيبوتس في ظل أعلى الاحتياطات الأمنية، وكان شتاينماير وهرتسوج يرتديان السترات الواقية من الرصاص خلال الزيارة.

وأعرب شتاينماير بعد زيارة المستوطنة عن شعوره بالصدمة، وقال إنه شاهد في ألمانيا بالطبع الكثير من الصور وسمع العديد من الأخبار بعد السابع من أكتوبر "كان لدينا تصور عن مدى الوحشية التي تصرفت بها حماس، لكن التواجد في هذا المكان شيء آخر تماما"، بحسب وصفه.