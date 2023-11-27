وزير العمل يتفقد الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببني سويف لتعزيز علاقات العمل

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، ومحافظ بني سويف محمد هاني، اليوم، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في المحافظة، وحث الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، وسلم شحاتة عقود عمل لذوي همم خلال الجولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وشرح باسم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة بالمصنع، للوزير نشاط الشركة ودورها في التنمية وتوفير فرص العمل، وجهود الإدار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية، مشيرا إلى أن المصنعويتم تصدير منتجاته من الـ"بنطلون" للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وينتج 7 آلاف قطعة يوميًا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى ما يقرب من 3000 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

وأوضح سلطان أن المصنع تابع لمجموعة شركات عرفة التي تمتلك مجمعا صناعيا بمدينة بني سويف على مساحة 150 ألف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها على 25% من مساحة الأرض الكلية.