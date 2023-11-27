تين هاج: جارناتشو سجل أفضل هدف في الموسم

أعرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إعجابه الشديد بهدف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق، في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أليخاندرو جارناتشو سجل الهدف الأول من ركلة مقصية رائعة، في فوز فريقه 3-0 على حساب مستضيف إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال تين هاج في تصريحات بعد المباراة نشرتها شبكة «سكاي سبورتس»: «هدف جارناتشو كان رائعًا، لا يزال هناك العديد من المباريات التي يجب لعبها في الموسم الحالي، ولكن ربما يكون هذا هو هدف الموسم بالفعل والأفضل على الإطلاق».

وأضاف: «كنا نعلم أننا نواجه فريق إيفرتون ذو الإيقاع والضغط العالي وتعاملنا معه بالشكل الأمثل.. بشكل عام، ربما كان هذا أفضل أداء لنا في الدوري هذا الموسم، لكن مباراتنا أمام كوبنهاجن ربما كانت الأفضل على الإطلاق».

وأتم: «هذا أول فوز بفارق أكثر من هدف في الدوري، وذلك أمام إيفرتون الجيد الذي جاء إلى هذه المباراة مقابل نتائج جيدة مؤخرًا.. تمكنا من تغيير عقليتنا لقد أصبحنا أكثر استباقية بعد الشوط الثاني».

بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 24 في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج، وبفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي ومقاعد دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بعد عقوبة خصم النقاط العشر.