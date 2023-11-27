الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا في منطقة جنوب دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوما شنته مجموعات هجومية تابعة للجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضاف تشيخوف "وحدات مجموعة "الشرق" القتالية تواصل تنفيذ المهام في منطقة جنوب دونيتسك في إطار العملية العسكرية الخاصة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف "في دفاع نشط، تم إحباط هجوم شنته مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من شيفتشينكو".

ومن جانبه، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتباه مواطني بلاده إلى الوضع الصعب بشكل خاص الذي يواجه جنودهم على الخطوط الأمامية، مع بداية الطقس الشتوي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطابة اليومي عبر الفيديو ليل الأحد، "الآن، عندما يصبح الأمر صعبا للغاية، في مثل هذه الظروف، يجب علينا جميعا أن نكون ممتنين بشكل خاص لأولئك الذين يدافعون عن بلدنا، والذين ينفذون العمليات الهجومية الأوكرانية، والذين هم في مواقع قتالية، الذين يقومون بواجبات في المجموعات القتالية المتنقلة وفي جميع وحداتنا الأخرى التي تحمي أوكرانيا وحياة دولتنا واستقلالنا".

وضربت عاصفة ثلجية شديدة ساحل أوكرانيا على البحر الأسود أمس الأحد، مما تسبب في مشاكل في العديد من الأماكن. وانقطعت الكهرباء عن بعض المناطق وأصبحت الطرق غير صالحة للسير، في حين أجبرت المناطق الوسطى من البلاد على مواجهة البرد والصقيع.