السوداني يدعو إلى تأسيس شركة لاقتصادات الكربون لمكافحة تغير المناخ

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى تأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكربون تكون تابعة لوزارة البيئة ومتخصصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط الضار لانبعاثات الكربون.

وطالب السوداني في اجتماع خاص بانبعاثات الكربون، وحضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة ومتخصصون في هذا القطاع بوزارة البيئة، بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكربون.

وأكد متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية وتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية.