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نجم ليبيا السابق: خبرة الزمالك حسمت الفوز أمام أبو سليم

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:22 ص

يرى نادر الترهوني، نجم الكرة الليبية السابق، أن خبرات لاعبي الزمالك منحته الفوز أمام فريق أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

الزمالك افتتح مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالفوز 1-0 على حساب ضيفه أبو سليم الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة .

وقال نادر الترهوني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «في البطولات الإفريقية بشكل عام، الخبرة أقوى من الطموح».

وأضاف: «أبو سليم فريق جديد في الكرة الليبية، وليس لديه أي خبرات، لكن طموحاته كبيرة في تحقيق إنجازات، وتحديدا على المستوى المحلي».

وأتم: «شكري الخطوي، المدير الفني لأبو سليم، من أفضل مدربي الدوري الليبي، ونجح في استخدام لاعبيه أمام الزمالك، من خلال غلق المساحات منذ بداية المباراة».

الزمالك حصل على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سجرادا الأنجولي.


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