قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنهم لا يعرفون ما إذا كانت حركة حماس أم غيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تحتجز أمريكيين في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّهم يتوقعون أن تستفيد حركة حماس من الهدنة الحالية ومن أي توقف في القتال.



واعتبر أن وقف القتال حاليا خطر مدروس جازف به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى إعلان إسرائيل اعتزامها مواصلة العمليات العسكرية مع انتهاء الهدنة.



وعن كيفية استفادة حماس من الهدنة، رفض الحديث عن تفاصيل وصفها بالاستخبارية، وقال: «أي توقف في القتال دائما ما يكون مفيدا للعدو».



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.