أنشيلوتي يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع ريال مدريد.

ينتهي تعاقد أنشيلوتي دريد بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى اقترابه من تولي تدريب البرازيل.

وفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، بات أنشيلوتي قريبا من تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على التجديد قبل نهاية 2023.

أكدت الشبكة أنه على الرغم من انتظار البراويل للتعاقد مع أنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي إلا أن الإيطالي يعطي الأولوية لتجديد عقده مع ريال مدريد.

أتمت الشبكة تقريرها بإيضاح أنه حال توصل ريال مدريد لاتفاق مع أنشيلوتي سيكون العقد الجديد حتى 2026.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا الوصيف.