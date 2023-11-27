عماد الشنفري خلال ندوته بمهرجان شرم الشيخ للمسرح: تعلمنا المسرح على يد أساتذة من مصر ومنهم محمد الخطيب

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنان العماني عماد الشنفري، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية نانيس أيمن.



وأستهلت نانيس أيمن كلامها قائلة: أعتدنا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أن يقوم بتكريم قامات مسرحية كبيرة، فاليوم سيتم تكريم الفنان العماني عماد الشنفري، وهو واحد من أهم فناني المسرح العماني، فقد استطاع أن يجعل للمسرح العماني تواجدا في معظم المحافل المسرحية.



وقال الفنان عماد الشنفري: أشكر كل القائمين علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لأنهم دائما حرصين علي اختيار مكرمين أثروا الحركة المسرحية العربية بالعديد من الإسهامات، وقد تعلمت على يد أساتذة كثيرة وعلي رأسهم الاستاذ محمد الخطيب من مصر، وقد التقينا به في مصر وهو من محافظة بالصعيد، وتعلمنا علي يده المسرح وأنشأنا من خلاله الفرق المسرحية، وكنا نفتخر باستادنا محمد الخطيب في كل مكان وأصبحنا اليوم نقدم لهم الشكر في هذه المناسبات المسرحية وستظل ذكراهم في تاريخنا.



وأضاف الشنفري: الفرق المسرحية هي عبارة عن بداية الاحتراف بين مسرح الشباب والمدرسي، وهي التأهيل الحقيقي للفنان، وأنا قد تخرجت من كلية التجارة ودرست إدارة الأعمال، وشاءت الأقدار أنني تعرفت على البروفيسور عوني كرومي، والذي تعلمت علي يده الكثير في المسرح وأثر أيضا في حياتي الفنية.



وعن الجوائز الذي حصل عليها قال : جائزة السلطان قابوس هي من أفضل الجوائز وجائزة افتخر بيها، وهي من فتحت لي الأفاق في مجالات أخرى، وهناك جوائز أخرى مثل جائزة الشارقة للتاليف المسرحي، فالشارقة كانت ومازلت هي البوابة الرئيسة لسلطنة عمان، وكانت أول جائزة أحصل عليها هي جائزة الشيخ السلطان القاسمي وهي من دفعتني إلى الأمام.



وأختتم الندوة المخرج والفنان مازن الغرباوي قائلا: الفنان عماد الشنفري يمثل مرحلة هامة في تاريخ المسرح العماني والمسرح الخليجي، هو رجل مؤسس ومطور، ونبارك له تكريمه بدرع سميحة أيوب التقديري، وعماد الشنفري هو محب للجميع يتمتع بكرم ومكارم أخلاق تعكس أنه سفير للإنسان العماني، فهو رجل يعكس قمة الذوق والطيبة والمحبة والاحتواء.