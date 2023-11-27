رئيس بلدية غزة: توقف بئري ماء مهمين عن العمل بسبب عدم توفر الوقود

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن «الاحتلال الإسرائيلي تعمد قطع التيار الكهربائي، وإغلاق كل إمدادات المياه من محطات التحلية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، أن «الآبار تعرضت للتوقف صباح اليوم، نتيجة لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها»، مستشهدًا بتوقف بئرين مهمين يخدمان السكان في القطاع المحاصر.

وناشد إمداد البلدية بالوقود، وإعادة إمدادات المياه التي مُنعت من الوصول إلى مدينة غزة ومدن القطاع»، معربًا عن تخوفه من ارتفاع منسوب مياه الأمطار في البركة الرئيسية إلى «مستوى حرج».

وأوضح أن «مياه الأمطار تتدفق بغزارة الآن على مدن قطاع غزة»، مضيفًا: «البركة الرئيسية لتجميع الأمطار موجودة في شمال غرب المدينة، والأمر سيؤدي إلى ارتفاع المياه إلى مستوى حرج».

وذكر أن التخوف الأكبر متعلق باختلاط تلك الأمطار بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وتشكيلها لتهديد كارثي على الخزان الجوفي للمدينة، موضحًا أن الأمر بحاجة إلى تشغيل مضخات ضخمة.

وحذر من أن «عدم تشغيل المضخات وتوفير الوقود اللازم لذلك، سيؤدي إلى فيضان تلك المياه على الأحياء وتسببها في كارثة».

وشدد على أهمية «بدء عملية إعادة تدفق المياه إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي بشكل فوري وعاجل، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية».

واستعرض حجم الدمار الهائل باستهداف المباني التاريخية والأثرية؛ وبينها مبنى الأرشيف المركزي والرئيسي في بلدية غزة، وغرفة المراقبة والتحكم في الآبار ومضخات المياه، إلى جانب عدد من المراكز الثقافية.