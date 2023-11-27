مصرع بحار وفقدان 12 آخرين بعد غرق سفينة شحن قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

ذكرت الإذاعة اليونانية اليوم الأحد، نقلا عن خفر السواحل، أن بحارا واحدا على الأقل لقي حتفه وفقد 12 آخرين بعدما غرقت سفينة شحن، على بعد نحو 5ر4 ميل بحري، جنوب غرب جزيرة "ليسبوس".

وتمكن طاقم مروحية من إنقاذ أحد الأشخاص، الذين واجهوا محنة بعد غرق السفينة.

وتضاءلت سريعا الآمال في العثور على مزيد من الناجين في البحر مساء اليوم الأحد. وبعد حلول الظلام اضطرت المروحيتان إلى إلغاء عملية البحث.

وقال خفر السواحل إن عملية البحث كانت صعبة بسبب الرياح القوية والأمواج التي تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار.

وأفاد خفر السواحل بأن السفينة أبلغت في البداية عن تضرر المحرك ثم أطلقت نداء استغاثة صباح اليوم الأحد. ثم اختفت السفينة التي تردد أنها كانت تحمل شحنة ملح من شاشات رادار خفر السواحل.

يشار إلى أن السفينة، التي ترفع علم جزر القمر، كانت متجهة من مصر إلى اسطنبول، طبقا للموقع الالكتروني "مارينترافيك" الملاحي. وأفراد طاقم السفينة كانوا من سوريا والهند ومصر.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وثلاثة قوارب تابعة لخفر السواحل، شاركت في عملية الإنقاذ الضخمة.

وتجتاح عاصفة قوية جنوب شرق أوروبا منذ أمس السبت.