نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: سنلاحق قادة الاحتلال على جرائمهم بحق زملائنا

كشف نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل، عن أعداد الصحفيين الذين استشهدوا جراء عمليات القصف العدواني على قطاع غزة طيلة 49 يوما.



وأوضح خلال لقاء خاص بقناة «الغد»، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من 67 صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة، وعشرات الصحفيين تعرضوا للإصابات، مشددا على أن هناك 1200 صحفي هجروا ورحلوا من منازلهم، بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين عقد اجتماعا مباشرا مع الصحفيين في غزة، عبر الفيديو كونفرانس، وكذلك وصل رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إلى رام الله، وعقد جلسة مع الأمانة العامة لنقابة الصحفيين وأعضاء النقابة والنقيب نصر أبو بكر، ووضع كل التصورات واتخذ قرارا بالتوجه إلى المحكمة الدولية في جرائم الحرب.



وعقب: «نحن لدينا قناعة في النهاية، بأننا سنلاحق قادة الاحتلال على هذه الجرائم بحق صحفيينا».



ولفت إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين نظمت اليوم وقفة، وجهت فيها رسالة عاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة تطالب فيها، بالتدخل لوقف هذا العدوان وحماية الصحفيين الفلسطينيين من الاستهداف المباشر، منوها بأنه ما زال هناك رسائل تهديد تصل إلى الصحفيين حتى في أوقات الهدنة الجارية الآن.



وأشار إلى أن هناك مخططا إسرائيليا لاستهداف الصحفيين، وبات واضحا من خلال التحريض المستمر والتهديدات المباشرة التي تلقاها الصحفيون، منذ اللحظة الأولى من الحرب، موضحا أنه مع بداية الاستهداف وسقوط الشهداء نقلت النقابة حجم هذه الخسائر، والتضحيات التي تستهدف الصحفيين، وبيانات ومعلومات واضحة بهذا الشأن، للاتحاد العرب للصحفيين والاتحاد الدولي ولكل المنظمات الدولية، بحسب الوثائق التي تطلبها المحكمة الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين.





