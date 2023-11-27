 نقل رهينة إسرائيلية مسنة مفرج عنها إلى مستشفى في حالة صحية خطيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل رهينة إسرائيلية مسنة مفرج عنها إلى مستشفى في حالة صحية خطيرة


نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:34 ص

 ذكرت تقارير طبية أن واحدة من الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة حماس مساء اليوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، في وضع صحي خطير.

وذكر العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن المستشفى في بئر السبع أن السيدة /84 عاما/ قد جرى نقلها إلى مستشفى إسرائيلي في حالة خطرة.

وسبق أن نقل موظفو الصليب الأحمر السيدة من قطاع غزة إلى الحدود الإسرائيلية، ومن هناك، تم نقلها إلى المستشفى بمروحية إسرائيلية نظرا لسوء حالتها الصحية.

كانت السيدة المسنة قد تعرضت للاختطاف من جانب مقاتلي حماس في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل.


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