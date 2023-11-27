المحكمة العليا في سنغافورة تصدر أوامر قضائية تقييدية ضد شقيق رئيس الوزراء

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أصدرت المحكمة العليا في سنغافورة أوامر قضائية تقييدية ضد لي هسين يانج، شقيق رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، تمنعه من الإدلاء بتصريحات تشهيرية ضد وزيرين سنغافوريين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير القانون السنغافوري ك. شانموجام ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان طلبا إصدار الأوامر القضائية التقييدية التي أُعلن عنها اليوم الاثنين.

وكان الوزيران قد طالبا في وقت سابق بأن يسحب لي هسين يانج الادعاءات التي ذكرها في منشور على فيسبوك في 23 يوليو الماضي فيما يتعلق بمنازل مملوكة للدولة كانا قد استأجراها.

وطالب الوزيران أيضا بتعويضات، مضيفين أنها سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

وقضت المحكمة بأن رفض لي هسين يانج إزالة المنشور من على فيسبوك، ومواصلة تسليط الضوء عليه في منشورات أخرى عبر الإنترنت، يشير إلى أنه من المرجح أنه "سيكرر الادعاءات التشهيرية".

وقالت المحكمة إنه من المقرر صدور قرار بشأن التعويضات في جلسة لاحقة.

وكان لي هسين يانج قد صرح في 29 يوليو الماضي بأن الوزيرين أساءا تفسير تعليقاته بشأنهما، وأنه لم يؤكد أنهما "تصرفا بشكل فاسد أو لتحقيق مكاسب شخصية"، كما زُعم.

وفي وقت سابق، لم تجد مراجعة حكومية للمنازل التي استأجرها الوزيران أي دليل على وجود فساد أو مخالفات جنائية.