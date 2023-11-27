مصادر فلسطينية: حماس غير راضية عن القائمة التي قدمتها إسرائيل وتطالب بالإفراج عن 6 أسيرات قديمات

قالت مصادر فلسطينية، إن إحدى نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس حول قائمة الأسرى والمعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، تتعلق بالأسيرات الأمنيات الست اللواتي أعتقلن قبل 7 أكتوبر ولم يتم إطلاق سراحهن بعد من السجون الإسرائيلية.

مصدر مطلع على المحادثات للمرة الرابعة، يؤكد أن كلا من حماس وإسرائيل يدركان وجود مشاكل في قوائم الأسرى من الطرفين المقرر إطلاق سراحهم اليوم، قائلا: "الطرفان غير راضين عنها. القطريون يتحدثون مع إسرائيل وحماس لحل المشكلة"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وتقول المصادر إنه لم يتم إدراجهم أمس في القائمة التي سلمتها إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم اليوم.

وحتى السابع من أكتوبر، كان هناك 38 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، وتم إطلاق سراح 32 منهن. وإلى جانب هؤلاء الأسيرات الست، هناك العشرات من النساء الفلسطينيات اللاتي اعتقلن، وبعضهن في الاعتقال الإداري، بعد 7 أكتوبر. وتطالب حماس إسرائيل بتطبيق "مبدأ الأقدمية" أي إطلاق سراح الاسيرات الأكبر سنا أولا.

وذكرت المصادر الفلسطينية، أن حماس أعربت أيضًا عن استيائها من عدم نية إسرائيل إطلاق سراح نفود حمد (16 عامًا) من الشيخ جراح، التي طعنت إسرائيلية كانت تسكن بجوارها قبل عامين وأُدينت بمحاولة القتل. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على حمد بالسجن لمدة 12 عامًا.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن يتم إطلاق سراح حمد في اليوم التالي مع بقية الأسيرات القدامى، وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس في ذلك اليوم إنه من المتوقع إطلاق سراحها. وتقول المصادر إن عائلتها "لا تعلم بما يحدث لها".