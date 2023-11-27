وزير الخارجية الإسباني: حماس لا يمكن أن تكون شريكا للسلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألبارس، إن «أي أمة متحضرة عليها أن تحترم القانون الإنساني»، منوهًا أن «العمليات العسكرية في غزة تتسبب بمقتل عدد كبير من الضحايا بين المدنيين».

وشدد في كلمة خلال اجتماع برشلونة مع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية، صباح الاثنين، على «أهمية وقف سفك الدماء للمدنيين الفلسطينيين».

ولفت إلى أن «حماس لا يمكن أن تكون المسئولة عن حكم غزة»، قائلًا إن «قتل المدنيين الإسرائيليين الأبرياء بشكل متعمد غير مقبول».

وأشار إلى أن «حماس ليست لها أجندة للسلام، ولا يمكن أن تكون شريكا للسلام في الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن «السلطة الفلسطينية فقط بإمكانها إخراج حماس من غزة».

وذكر أن المجتمع الدولي يجب أن يساعد السلطة الفلسطينية على إعادة تأسيس مؤسسة سياسية فعالة، واستعادة شرعيتها في كل مكان، من خلال تجسيد حل الدولتين.

وأوضح أن إسبانيا دعت إلى عقد مؤتمر سلام دولي؛ لدعم أجنة السلام والاستقرار، ووقف سفك الدماء، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.