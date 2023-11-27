أكثر من 70% من المدارس التشيكية تشارك في إضراب تحذيري اليوم لزيادة تمويل التعليم

يشارك أكثر من 70% من المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال في التشيك، في إضراب تحذيري ليوم واحد اليوم الاثنين، من أجل المطالبة بزيادة التمويل للتعليم وبتغييرات أخرى.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي، بأنه بينما ستظل بعض المدارس المشاركة في الاضراب، مغلقة تماما، سيقدم البعض الآخر خدمات جزئية فقط.

وبحسب اتحادات المدارس، فإن الأموال المخصصة للعام المقبل لن تسمح للمدارس بالحفاظ على الجودة الحالية للتعليم، حيث إنها ستُجبر على تسريح المعلمين والمساعدين بغرض الحفاظ على مستوى الرواتب الحالي.

ومن جانبه، اعتذر وزير التعليم التشيكي، ميكولاس بيك، لأولياء الأمور مساء أمس الأحد، بسبب حقيقة أنهم وأطفالهم صاروا رهائن في نزاع بين الحكومة والنقابات والمضربين، مؤكدا أن أي تغييرات محتملة في نظام التعليم لن تؤدي إلى تدهور جودة التعليم.