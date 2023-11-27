نشطاء حقوقيون: إعدام 700 شخص في إيران العام الجاري

قالت منظمة حقوق الإنسان "هينجاو" ومقرها النرويج إنه تم تنفيذ 700 حكم بالإعدام في إيران خلال العام الجاري.



وأعلنت المنظمة عن هذا الرقم على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي أمس الأحد إلا أنها لم تقدم العدد المقابل لحالات الإعدام في العام الماضي.



وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن متوسط حالات الإعدام في الأعوام الماضية يبلغ 600 حالة سنويا.



وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية مؤخرا بأنه خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، كان هناك زيادة في حالات تنفيذ الإعدام في إيران.



ولعدة سنوات، كان نشطاء حقوق الإنسان ينتقدون استغلال إيران لعقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية. ولا توجد أرقام رسمية بشأن عمليات الإعدام، إلا أن إيران نفذت عمليات إعدام بحق ثمانية متظاهرين العام الماضي. وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الإيرانية باستغلال هذه الإعدامات "كأداة لقمع الاحتجاجات والأقليات العرقية".