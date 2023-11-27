زوجات الجنود الروس ينتقدن بوتين ويطالبن بإعادة أزواجهن من خط الجبهة

وجهت مجموعة من النساء الروسيات انتقادا شديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب إخفائه معلومات بشأن خط جبهة الحرب في أوكرنيا لكي يضمن إعادة انتخابه العام المقبل.

وطالبت زوجات الغاضبات للجنود الذين يخدمون في الحرب في أوكرانيا ، بوتين بإعادة أزواجهن إلى الوطن.

وجاء في رسالة تم نشرها في قناة تيليجرام التي تديرها الجماعة التي تسمى "واي هوم" أي الطريق إلى الوطن " لن نتزحزح إلا عندما يكون رجالنا أمنين في الوطن (إلى الأبد ، لسنا شغوفين بأسلوب التدوير)".

ولم توافق السلطات على العديد من المظاهرات، التي أرادت النساء، بما في ذلك جماعة "واي هوم"، تنظيمها، وذلك جزئيا بسبب وضع كوفيد - 19 في روسيا، ومن غير المعروف كم عدد النسوة اللاتي تشاركن في الاحتجاج.

وجاء في المنشور على تطبيق تيليجرام "نحن نتذكر أن الرئيس وعد بعدم تجنيد جنود الاحتياط، وأن المتطوعين الاحترافيين هم الذين سوف يناط بهم تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة".

وأضافت الزوجات أنه بدلا من ذلك تم إرسال رجالهن إلى الجبهة للخدمة لمدة 15 شهرا، والكثير منهم قتلوا بالفعل.

وكتبت الزوجات "لقد ثبت أن التعبئة كانت خطأ جسيما"، محذرة من أنه ما من أحد محصن ضد تعبئة جزئية أخرى في 2024.

يذكر أن بوتين أعلن في خريف 2022 التعبئة الجزئية خلافا لوعده الأصلي بعدم مواصلة النكسات العسكرية الخطيرة.