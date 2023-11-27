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وفرة الغاز الإسباني تخفض سعره عن المعدل الأوروبي

مدريد - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:41 م

تشهد إسبانيا وفرة في الغاز الطبيعي، حيث إن انتاج الطاقة المتجددة القوي والطقس المعتدل أديا إلى تراجع الطلب مما يضغط على الأسعار المحلية.

وتجاوز إجمالي الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح والموارد الكهرومائية –خلال خريف دافئ بشكل معقول– الطلب في البلاد. وفي حين أن المخزون مرتفع في كل مكان في القارة، فأن إسبانيا التي لديها أغلب محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، لديها وفرة، بحسب المتداولين.

وارتفع المخزون في محطات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا إلى مستويات أعلى من المعتاد منذ بداية الشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ الطلب على الغاز في إسبانيا الشهر الجاري نحو 5ر8% أقل من نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بتراجع بنسبة 39% في الاستهلاك من توليد الطاقة، بحسب الشبكة المشغلة إناجاس.

ويتداول الغاز الطبيعي المسال في البحر المتوسط بـ10ر0 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أي أدنى من المستويات في شمال غرب أوروبا، وهو أمر استثنائي بشكل تاريخي، بحسب سياران رو المدير العالمي لقسم الغاز الطبيعي المسال في شركة إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس.


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