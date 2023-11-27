روسيا تستأنف شراء العملات الأجنبية لصالح صندوق الثروة السيادي

يعتزم البنك المركزي الروسي استئناف شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية لصالح صندوق الثروة السيادي الروسي اعتبارا من يناير المقبل.

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الاثنين، إن حجم المشتريات سيتوقف جزئيا على ما تسمى بالقاعدة المالية، التي توجه وزارة المالية الروسية لشراء العملات الأجنبية لخزانتها بمجرد أن تتجاوز إيرادات تصدير النفط والغاز الطبيعي الشهرية مستوى معينا يحدده قانون الميزانية العامة لروسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي سيضع في الحساب الكمية التي تنفقها وزارة المالية من صندوق الثروة السيادي لتغطية عجز الميزانية والاستثمار في الأصول المالية الروسية، بالإضافة إلى مشتريات العملات الأجنبية التي كان يجب أن تتم في الشهر السابق، لكن تم تأجيلها بسبب تذبذب سعر الروبل الروسي في سوق الصرف.

يذكر أن بنك روسيا المركزي يجري تعاملات في سوق الصرف المحلية إلى جانب وزارة المالية وفقا لقواعد الميزانية، والتي تستهدف بشكل أساسي حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.

ورغم أن حصيلة روسيا من تعافي صادرات السلع تجاوزت المستوى المستهدف بالنسبة للميزانية، أوقف البنك شراء العملات الأجنبية في أغسطس الماضي مع تراجع العملة الروسية أمام العملة الأمريكية إلى 100 روبل لكل دولار لأول مرة منذ مارس 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.