وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك بعدم تشغيل خدمة ستارلينك في غزة إلا بموافقتنا

أفاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع المياردير إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بعدم تشغيل خدمة ستارلينك في غزة إلا بموافقة إسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة».

وزعم أن الأمر «حيوي لكل من يرغب في عالم أفضل خالٍ من الشر ومعاداة السامية».

وأكمل: «خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع».

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.



As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of…