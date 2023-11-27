وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك بعدم تشغيل خدمة ستارلينك في غزة إلا بموافقتنا

أفاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع المياردير إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بعدم تشغيل خدمة ستارلينك في غزة إلا بموافقة إسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة».

وزعم أن الأمر «حيوي لكل من يرغب في عالم أفضل خالٍ من الشر ومعاداة السامية».

وأكمل: «خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع».

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.



As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023

ويرتقب أن يلتقي الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس إيلون ماسك الاثنين، مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في القدس، بهدف إجراء محادثات حول «مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت»، حسب ما أعلنت الرئاسة.

ووفق بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي، سيحضر اللقاء المقرر بعد الظهر «ممثلون عن عائلات محتجزين لدى حماس»، إذ سيشدد هرتسوج على «الحاجة إلى العمل لمكافحة معاداة السامية المتزايدة عبر الإنترنت».

وتأتي زيارة ماسك للقدس في اليوم الأخير للهدنة القابلة للتجديد بين إسرائيل وحماس، والتي أتاحت إطلاق سراح محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

والأسبوع الماضي دان البيت الأبيض «الترويج البغيض» لمعاداة السامية من جانب ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأمريكية تعقيبا على رد ماسك على صاحب منشور معاد للسامية عبر منصة إكس. وكتب ماسك في رده على صاحب المنشور «لقد قلت الحقيقة الفعلية».

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة حول وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء.