قمة تاريخية جديدة للبورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية تسجيل مستويات قياسية وقمم تاريخية جديدة اليوم الإثنين، وأيضا في تجاوز توقعات المحلليين بخطوات، ليتخطى مؤشرها الرئيسى «إيجى إكس 30» حاجز 25.9 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق، إذ صعد بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوي 25905.54 نقطة.



وكانت توقعات المحللين أن يصل المؤشر الرئيسي إلى 25700 نقطة قبل القفز مجددا نحو 26 ألف نقطة، لكنه تخطى هذا المستوى بسرعة كعادته خلال الأسابيع القليلة الأخيرة ليقترب من 26 ألف نقطة، والتي يفصله عنه أقل من 100 نقطة.



ويرى محللون أن المحرك الرئيسي للمؤشر في الفترة الأخيرة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، ومحاولات تعويض خسائر العملة المحلية وتأثيرها على قيمة الأسهم في حوزة المستثمرين.