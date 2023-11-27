ميدو: اتحاد الكرة قدم شكوى ضدي وسياسة تكميم الأفواه لن تفلح

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لنادي لإسماعيلي، عن إحالته إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه في قناة «المحور»: «تلقيت خطابًا من الاتحاد المصري للخضوع للتحقيق لدى لجنة الانضباط بناء على شكوى تم تقديمها من أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة».

وأضاف: «لا أعلم إذا كانت الشكوى تم تقديمها ضدي كمدرب أم إعلامي، إذا كانت الشكوى ضدي كإعلامي يجب أن يتم تقديمها للمجلس الأعلى للإعلام ولكن أنا حزين للتفكير بهذه الطريقة من جانب مسؤولي الاتحاد المصري».

وأتم: «هل ستفيد سياسة تكميم الأفواه في الوقت الحالي؟ لم أرتكب أي خطأ وتحدثت في حدود بعض الأفكار التي تنير الطريق للاتحاد المصري وعلى كل حال سأرسل المحامي الخاص بي للجنة الانضباط».