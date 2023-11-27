 التصديق على 62 حالة تصالح على مخالفات البناء لمواطني مدينة طور سيناء - بوابة الشروق
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التصديق على 62 حالة تصالح على مخالفات البناء لمواطني مدينة طور سيناء

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 5:06 م
صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على 62 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لمواطني مدينة طور سيناء، خلال عرض مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لموطني مدينة طور سيناء على مخالفات البناء بلغ 514 حالة تصالح.

وأوضح أنه يجري التصديق على حالات التصالح عقب التأكد من استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بفحص ملفات التصالح على مخالفات البناء، لسرعة التصديق عليها.

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