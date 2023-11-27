وزيرة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 16 ألفا والمصابين إلى 35 ألفا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 16 ألف شهيد و35 ألف مصاب.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمدينة العريش، أن عدد المفقودين في أحداث القطاع بلغ ستة آلاف مفقود من ضمنهم 1700 طفل.

وقالت إن 56 ألف وحدة سكنية دُمرت تدميرا كاملا وإن 240 ألف بيت دُمرت تدميرا جزئيا. وأضافت أن 60 في المئة من البنية التحتية تم تدميره.

وتزور الوزيرة الفلسطينية العريش حاليا حيث زارت بعض الجرحى الفلسطينيين الذين يعالجون بمستشفيات المدينة برفقة نظيرها وزير الصحة خالد عبد الغفار، ومن المقرر أن تزور جرحى آخرين بالقاهرة.