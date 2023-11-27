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الرئيس البرازيلي يصل الرياض غدا في زيارة تستغرق يومين

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:07 ص

يبدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، غدا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى السعودية تستمر لمدة يومين.

ومن المنتظر أن ييجرى الرئيس البرازيلي مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور مسئولين من البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والثنائية، في مقدمتها تطورات الوضع في غزة وتعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في مجالي التجارة والاستثمارات المشتركة.

كان الأمير محمد بن سلمان التقى بلولا دا سيلفا في سبتمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وقال لولا الشهر الماضي إن هدف زيارته إلى الرياض بحث استثمارات المملكة في بلاده، في إطار خطة تسريع النمو التي أطلقتها الإدارة البرازيلية مؤخرا.

ومن السعودية، يتوجه لولا إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28".


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