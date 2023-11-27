اتحاد الصناعات: نستهدف زيادة صادرات منطقة شق الثعبان إلى مليار دولار

قال السيد البدوي أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير منطقة «شق الثعبان»، هدفه تحويلها إلى منطقة عالمية كاملة الخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك مستهدف لزيادة حجم صادرات منطقة شق الثعبان من 350 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار، وهو أيضا أمل ينادي به الرئيس السيسي، مؤكدا أنه يجري العمل على تحقيق الراحة للمستثمر فيما يخص صدور المستندات ورخص التشغيل والسجل الصناعي وتقنين أوضاعه.

وتابع: «هدفنا رفع الأعباء كلها عن كاهل المستثمرين، للتركيز في زيادة استثماراتهم والإنتاج والتصدير»، هذا إلى جانب تذليل العقبات وخلق مناخ استثماري لُمِس الفترة الماضية في عملية تطوير المنطقة بشكل جدي.

وشدد على أن البنية التحتية لمنطقة شق الثعبان، اليوم، تتغير بالكامل من كهرباء ومياه وصرف صحي ورصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية، وربط المنطقة بمحاور جديدة، منوها بأن من بين هذه المحاور إنشاء شارع بطول 7كيلومترات يربط الدائري الأوسطي بالأوتستراد لخدمة المنطقة هناك، لسهولة حركة التجارة بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق بالكامل في هذه المنطقة.