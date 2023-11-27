جيش الاحتلال يعلن وصول 11 محتجزا مفرجا عنهم من غزة للأراضي الإسرائيلية

أفاد جيش الاحتلال، بوصول 11 محتجزا مفرجا عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب نشره عبر حسابه على منصة إكس.

وكان مصدر مصري مُطلع قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن عملية تسليم المحتجزين اليوم تتم دون المرور على معبر رفح البري بإشراف كامل من مصر والصليب الأحمر الدولي.

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت قالت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، موضحة أنها ستبدأ العمل على إخراجهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في غزة.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.