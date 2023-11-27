عاد الفتى الفلسطيني عبد الرحمن بطاح الشهير بـ “عبود" للظهور ثانية في فيديو جديد، أمس الأحد على موقع انستجرام، بعد نحو أسبوعين من الاختفاء، ما أثار قلق متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان أخر ظهور لعبود الذي يصف نفسه بـ "أقوى مراسل بالعالم"، في التاسع من نوفمبر الجاري.

وقال في أحدث فيديو له: "اخواتي اخوتي أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم عبود والأجواء الشتوية اللي مش حلوة، تسألني ليش مش حلوة، ايش بدك من شعب أكثر من 40% فيه مرميين في الشارع، لا سترة ولا دار تأويهم، لا أكل لا شرب لا نت، ما في شيء عندهم ".

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وأضاف: "يجيلك واحد يقولك اطلع على الجنوب، ليش نطلع ع الجنوب يعني هناك حياة وهنا حياة، طب ما هي غزة هي هي، أقسم بالله الدمار ما بيتوقف يا زلمة، افهموا شغله مش طالعين مش طالعين، وأقولكم والوضع أيس كوفي غصب عنكم، وهاي الأجواء الشتوية، وانا قرفان حالي ويأسان من الدنيا يا تقتلونا وتريحونا يا تطلعوا من ها البلد وتسيبونا واحدة من الاثنين"

واشتهر عبود بفيديوهاته التي يوثق بها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بأسلوب ساخر، وفي مقاطع أخرى يروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة بطريقة فكاهية وبابتسامة جميلة.