حزب الله يؤكد تعاونه لتعزيز انتشار الجيش جنوبي لبنان

أكد النائب في حزب الله حسن فضل الله، اليوم الأربعاء، أن هناك "تعاونا كاملا" مع الدولة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال فضل الله لوكالة الصحافة الفرنسية، إن انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني الذي ينصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، "مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش".

وأضاف فضل الله: "هناك تعاون كامل في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة"، مشيرا إلى أن الحزب ليس لديه سلاح ظاهر ولا قواعد عسكرية في جنوب لبنان.

وكان فضل الله يتحدّث من بنت جبيل في جنوب لبنان، في وقت بدأ آلاف اللبنانيين بالعودة إلى مناطقهم وبلداتهم في أنحاء مختلفة من البلاد لا سيما في الجنوب إثر سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد نحو عام من التصعيد وشهرين من مواجهة مفتوحة مدمّرة، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وسرت الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبارا من فجر الأربعاء، ويفترض أن تضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد" لغزة.