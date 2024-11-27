الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو شارك في مؤامرة انقلابية عام 2022

كشف تقرير للشرطة الاتحادية البرازيلية اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق، اليميني المتطرف جايير بولسونارو، كان على دراية كاملة وشارك بشكل نشط في مؤامرة انقلابية للبقاء في منصبه بعد هزيمته في انتخابات 2022.

وكانت الشرطة الاتحادية البرازيلية قد وجهت الأسبوع الماضي اتهامات رسمية لبولسونارو و36 شخصا آخرين بمحاولة تنفيذ انقلاب.

وأرسلت تقريرها الذي يتجاوز 900 صفحة إلى المحكمة العليا، التي رفعت الحظر عن التقرير اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن"الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق تظهر بشكل لا لبس فيه أن الرئيس في ذلك الوقت جايير ميشيا بولسونارو خطط وشارك وكان على دراية مباشرة وفعالة بأعمال المنظمة الإجرامية التي كانت تهدف إلى تنفيذ الانقلاب وإلغاء حكم القانون الديمقراطي، وهو ما لم يحدث لأسباب غير مرتبطة برغبته".