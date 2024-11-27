 توفير 15 فرصة عمل لذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء - بوابة الشروق
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

توفير 15 فرصة عمل لذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 11:09 ص

سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عقود عمل لذوي الهمم الباحثين عن فرص عمل بالقطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل، إن المديرية وفرت فرص عمل لائقة لذوي الهمم بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، لدمجهم فى سوق العمل، وتنمية ثقتهم بأنفسهم من خلال تحويلهم إلى عناصر فعالة ومؤثرة في المجتمع من حولهم.

وأوضحت مديرة المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى توفير عدد 15 فرصة عمل لذوى الهمم بمدينة شرم الشيخ، وجرى تسليم العقود بمقر ديوان عام المديرية، وذلك فى إطار جهود وزارة العمل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع من خلال خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

وأشارت إلى انه يجري التأكيد على المنشآت بضرورة إستيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالى عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك