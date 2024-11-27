ماكرون: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بأنه فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة مصورة نشرت على منصة "إكس" إن "وقف الأعمال العدائية يتيح للبنانيين فرصة للشروع، بدعم من شركائهم، في انتعاش دائم للبلا".

ودعا ماكرون إلى "الانتخاب الفوري" لرئيس لبناني وإصلاح مؤسسات البلاد للسماح لها بالتعافي ماليا.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده "لن تدخر جهدا" لدعم وقف إطلاق النار وستفعل ذلك مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي "نلعب فيها دورا محوريا مع عدد من الشركاء".

وشدد ماكرون على أن هذا الاتفاق لا يعني نسيان الحرب في غزة. وقال إن فرنسا "ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبالطبع التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يشمل دولتين".