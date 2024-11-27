يفتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، غدًا الخميس، سوق اليوم الواحد بميدان المديرية (بجوار الصالون الأخضر) بمدينة بني سويف، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من شركات القطاع الخاص، وتحت إشراف من مديرية التموين والجهات ذات الصلة.

ويأتي تنظيم السوق في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تُترجم هذه الجهود عبر عدد من المبادرات، من أبرزها مبادرة تخفيض الأسعار التي تشهد اهتمامًا حكوميًا كبيرًا.

ويهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار الأسواق داخل المحافظة.