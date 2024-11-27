جعجع: لن نقبل بأي تسوية مع السلاح غير الشرعي بعد استراتيجية حزب الله الخاطئة

قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إنه "لا عودة الى الوضع الذي كان سائداً في لبنان قبل السابع من أكتوبر ٢٠٢٣"، وتابع: "لن نقبل بأي تسوية أو مساومة مع السلاح غير الشرعي بعد كل ما أدت إليه استراتيجية حزب الله الخاطئة من دمار وموت وتهجير وخراب على البلد.

وأضاف جعجع في لقاء مع سفيرة السويد الجديدة جيسيكا سفاردستروم- نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "وجود النازحين السوريين في لبنان بات وجوداً لأسباب اقتصادية ومادية بحت، وقلة قليلة منهم لا تتعدى المئات تُصنف كلاجئين سياسيين، حيث عاد نحو نصف مليون سوري الى بلادهم بشكل طوعي بسبب الحرب الأخيرة.

وطالب جعجع الدول المانحة بوقف دعم النازحين السوريين في لبنان والإبقاء على المساعدات الممنوحة لهم داخل بلدهم سوريا، ما يشجعهم على العودة الى ديارهم.