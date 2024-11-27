تصدر المشهد في لبنان رئيس البرلمان اللبناني وقائد حركة أمل اللبنانية نبيه بري، وهو من قاد المفاوضات المنتهية باتفاق وقف إطلاق النار ليقترب لبنان من إغلاق صفحة دموية من العدوان الإسرائيلي على أراضيها، وليتوج بري بجولته التفاوضية سجلا من الإنجازات عبر مسيرته السياسية والعسكرية الطويلة.

وتستعرض "الشروق" أهم المحطات في حياة السياسي ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري التي توجها بري بمفاوضات ناجحة أوصل لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار.

-من الحراك الطلابي لقيادة أول حركة مقاومة لبنانية

شارك نبيه بري بداية الستينيات إبان دراسته الجامعية للقانون في الحراك الطلابي ليترأس اتحاد طلاب لبناني عام 1963، حيث شارك في العديد من المظاهرات والمؤتمرات، وفقا لموقع ويتش كيم الذي أورد السيرة الذاتية لبري وبداياته.

استمر بري خلال الستينيات في العمل بالمحاماة حتى بدأ مسيرته السياسية بالانضمام لحركة المحرومون الشيعية، ثم لحركة أمل خلال السبعينيات، وفقا لمكتبة الكونجرس الأمريكية.

ترأس بري لاحقا نهاية السبعينيات قيادة حركة أمل التي كانت الحركة الشيعية المسلحة في الجنوب اللبناني ليشهد خلال قيادته للحركة وقوع الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982.

-بري وبطولات الحرب

شارك بري بقيادته حركة أمل في أعمال مقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة البقاع، وفقا لموقع النشرة اللبناني ولينتصر خلال معركة الخلدة على جيش الاحتلال، وينجح في إيقاف توغله البري بواسطة مقاتلين لبنانيين مسلحين بالآربيجي والمالوتكا المضاد للدبابات.

-كتب نهاية الحرب الأهلية

وكان لبري وعمله كوزير دولة لعام 1984 دورا هاما في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بإشعاله بالتحالف مع قائد الحزب التقدمي وليد جمبلاط ما يعرف بالانتفاضة اللبنانية التي دعت الجنود للانشقاق والضغط على القوى السياسية للذهاب نحو مفاوضات الطائف التي أوقفت الاقتتال الداخلي في لبنان، وفقا لدراسة عن اتفاق الطائف لحسن كريم.

-صاحب أطول رئاسة برلمان بالعالم

كان بري قد تنقل خلال الثمانينيات بين قيادة عدة حقائب وزارية لبنانية مختلفة منها، منصب وزير العدل، ووزير الإسكان، ووزير الموارد المائية، ووزير الدولة لفترتين متواليتين، وفقا لما ذكره موقع البرلمان اللبناني.

وشارك نبيه بري بأول انتخابات برلمانية للبنان بعد 20 عاما من التوقف عن الانتخابات، حيث تولى منصب رئيس أول برلمان لبناني عام 1992 ليقود رئاسة البرلمان لـ7 فترات مختلفة جعلته صاحب أطول فترة رئاسة برلمان بالعالم، بحسب موقع المونيتور اللبناني.

-تمثيل دولي للبنان

وتقلد بري عدة مناصب دولية ممثلة للبنان منها، رئاسة البرلمان العربي عام 2004، ورئاسة برلمان منظمة التعاون الإسلامي عام 2006، ورئاسة برلمان أبناء لبنان بالمهجر لفترة واحدة، وفقا لموقع الديلي ستار.

-نصير الشعب والتوافقات

وعمل بري طوال مسيرته السياسية على جمع الكلمة في لبنان ذو الطبيعة الانقسامية المهيمنة، بينما سعي لنصرة قضايا المواطنين، ومن أشهر تلك القضايا وقوفه بصف المعلمين والمحامين عام 2013 إبان مطالبتهم برفع الرواتب من قبل الحكومة، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ستار.