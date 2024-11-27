مانشستر سيتي يتعثر بتعادل مثير أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا

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فرط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فوز كان بمتناوله ليتعادل مع ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 3-3 في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله نجمه النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 50.

وبعدها بثلاث دقائق، سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ورقم 46 مباراة في 44 مباراة بالمسابقة القارية الأكبر.

ولكن الفريق الهولندي قلب الطاولة على منافسه وخرج بنقطة التعادل بفضل ثلاثة أهداف في غضون أقل من ربع ساعة.

قلص فينورد الفارق بهدف أول سجله أنيس حاج موسى في الدقيقة 75، وأضاف سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يخطف دافيد هانكو هدف التعادل في الدقيقة 89.

وبذلك تتواصل معاناة مانشستر سيتي بعد 5 هزائم متتالية في مبارياته الأخيرة على مستوى الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا، لتزداد الضغوط على بطل أوروبا في 2023 ومدربه الإسباني جوسيب جوارديولا قبل مواجهة صعبة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس عشر في دوري الأبطال برصيد 8 نقاط، بينما بقى فينورد في المركز العشرين برصيد 7 نقاط.

وينتظر مانشستر سيتي اختبارا صعبا في الجولة السادسة بدوري الأبطال حيث يحل ضيفا على يوفنتوس يوم 11 ديسمبر المقبل، بينما سيلعب فينورد على أرضه أمام سبارتا براج التشيكي.