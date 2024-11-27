الجنائية الدولية: لا حصانة لنتنياهو من الملاحقة القضائية وليس هناك اعتبارات سياسية

قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المُلاحقات القضائية التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، هي مذكرات اعتقال قانونية قضائية ولا تتأثر بأية اعتبارات سياسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المواضيع السياسية لا تؤثر على سير العدالة التي لديها مسارها الخاص.

وتابع: «عندما تصدر مذكرات اعتقال من قبل قضاة المحكمة هم وحدهم من يستطيعون سحب تلك الأوامر في حال كان هناك سبب قانوني، وغير ذلك فإن مذكرات الاعتقال لا تسقط بمرور الزمن والتقادم».

وأوضح أن المحكمة لم تصدر حكمًا بحق نتنياهو وجالانت بل المحكمة في المرحلة التمهيدية، إذ أصدرت أوامر بالقبض عليهم، لوجود أسباب وجيهة للظن بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم.

وأكد أنه من الضروري أن يدافع المدانين عن أنفسهم أمام القضاة، وهنالك حقوق دفاع محفوظة لهم، وبالتالي هم ليس مدانون.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.

ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو، القول إن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أطلعه على الإجراءات التي يعمل عليها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول المتعاونة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر الجاري، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.