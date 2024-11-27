توافد المواطنين ببورسعيد على سيارة الماموجرام للكشف عن أورام الثدي مجانا

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أكد الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، متابعته فاعليات مبادرة دعم صحة المرأة، عن طريق الفحوصات المقدمة مجانا من خلال سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة؛ للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تقف أمام مستشفى الصدر بنطاق حي المناخ.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ذلك يأتي تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأشار وليد عبدالمقصود، إلى التعاون والتنسيق المشترك مع محمد عبدالعزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

وجاء ذلك بالمشاركة بفريق متميز من الشباب بقيادة أحمد صالح، ويوسف أبومسلم، وبدعم عناصر مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد؛ لتسهيل توجيه المواطنين وتيسير المعوقات لتقديم الخدمة على أكمل وجه خلال مبادرة صحة المرأة، وتواجد سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة لفحوصات الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات بالمجان.