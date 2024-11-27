محافظ كفرالشيخ يعلن نتيجة القرعة العلنية لترخيص 30 سيارات أجرة لنقل الركاب بدسوق

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 30 سيارات أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز دسوق، وأجريت على 272 مواطنا ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بدسوق خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحًا أن الجميع سواء دون انحياز لأحد ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط، والتي تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرعة أجريت بسحب أسماء الفائزين بواقع 30 أساسيًا و30 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأشار إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.

وأكد أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.