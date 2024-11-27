إحياء التراث والهوية عبر الإبداع: توصيات مؤتمر أدباء مصر بالمنيا

تواصلت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، المقامة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور".

وشهدت جامعة دراية بالمنيا الجديدة الجلسة البحثية الخامسة للمؤتمر الأدبي المنعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، وأمانة الشاعر ياسر خليل.

وجاءت الجلسة بعنوان "دراسات وقراءات في إبداع أدباء المنيا"، وأدارها الأديب أحمد أبو خنيجر، حيث تضمنت مناقشة أربعة أبحاث.

البحث الأول: بعنوان "المشهد الشعري في محافظة المنيا.. شعراء الفصحى نموذجًا"، قدمته د. أسماء عطا، حيث تناولت تشكيلات البنية الشعرية في نصوص الفصحى والعامية لدى شعراء المنيا. كما ناقشت سمات القصيدة الجيدة وارتباطها بالحالة الإبداعية، مشيرة في ختام حديثها إلى أهمية تقديم الأعمال الشعرية المستوحاة من التراث كوسيلة لإحياء الهوية.

البحث الثاني: بعنوان "استراتيجيات لفت الانتباه وتقنياته في الشعر المعاصر.. شعراء المنيا نموذجًا"، قدمه د. محمد سليم شوشة، حيث استعرض آليات لفت الانتباه داخل القصيدة، وأبرزها تحديد نوع الخطاب، واستخدام أدوات مثل التقديم، التأخير، الندب، والحصر، بالإضافة إلى اللغة التي تعبّر عن الهوية الشعرية.

البحث الثالث: بعنوان "الاتصال والانفصال بين الغنائية والموسيقى والبنية الدرامية في قصيدة العامية.. قراءة في ستة دواوين عامية عن محافظة المنيا"، قدمه الباحث محمد علي عزب. تناول البحث أنواع شعر العامية وأسس كتابته، موضحًا أن ليس كل قصيدة نثرية تُعد درامية، كما أن امتلاك النص لإيقاع موسيقي لا يعني بالضرورة تصنيفه كشعر عامي، رغم طغيان الموسيقى أحيانًا على التصوير الشعري.

البحث الرابع: بعنوان "قراءات في المشهد السردي بالمنيا"، قدمه الباحث سفيان صلاح، حيث ناقش مفهوم السرد ومميزاته، مع تطبيقات على نماذج سردية من محافظة المنيا، التي أخرجت العديد من المبدعين مثل طه حسين، يوسف الشاروني، وبهاء السيد، وغيرهم.

المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا يُقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتنفيذه من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، برئاسة الشاعر وليد فؤاد، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

ويشهد المؤتمر، خلال فترة انعقاده، عددًا من الجلسات البحثية والموائد المستديرة، إلى جانب الأمسيات الشعرية والقصصية، ومعارض الكتب والحرف والفنون، والندوات الثقافية، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين، ونخبة من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة. وتُختتم فعالياته صباح اليوم الأربعاء بمسرح جامعة المنيا، مع الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.