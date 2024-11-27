تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عدد من المجمعات الاستهلاكية بنطاق حى شبرا بحضور المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس الحى، ولفيف من الأجهزة المعاونة، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المقررة.

وأكد فوزى، اليوم الأربعاء، على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية المقدمة للمواطنين وحرص سيادته على الاستماع الى المواطنين والاستفسار عن جودة المنتجات المعروضة والاسعار المعلنة.

ووجه رؤساء الأحياء ومسئولي التموين مواصلة المتابعة الميدانية على الاسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، موضحًا أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للوقوف على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإحكام السيطرة على الاسواق والمنافذ والرقابة على الأسعار.