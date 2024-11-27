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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعلن اغتيال قيادي آخر بارز في حركة حماس في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 5:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 5:42 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه استشهد عضوا بارزا آخر في حركة حماس في قطاع غزة، قبيل سريان وقف إطلاق النار المخطط له مع حزب الله اللبناني.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي "بدقة" مؤمن الجعبري في وحدة قناصة تابعة لحماس، أثناء وجوده في غرفة داخل مبنى كان يستخدم سابقا كمدرسة، وفقًا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي على قناته في تليجرام صباح الأربعاء.


ولم يتسن التحقق من صحة المعلومات من مصادر مستقلة. ولا يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء، أي بنود تتعلق بوقف إطلاق النار مع حماس في غزة.

وقال الجيش إن الجعبري كان يخزن "كمية كبيرة من الأسلحة في الغرفة التي كان يعمل بها".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي كان قد استهدف المبنى ذاته في أغسطس الماضي.

وأشارت إسرائيل إلى أنها اتخذت إجراءات عديدة لتقليل المخاطر على المدنيين قبل الهجوم.

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