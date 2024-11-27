البنتاجون: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مفيد ويشكل لحظة تاريخية

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بأنه مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشكل لحظة تاريخية.

وقال أوستين في بيان نشره موقع البنتاجون الأمريكي صباح اليوم: "وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس بايدن سيمكّن عشرات الآلاف من المدنيين في كل من لبنان وإسرائيل من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، ووضع حد للعنف والدمار الناجم عن هذا الصراع".

وأضاف: "إن دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال قويا، وكذلك دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني وحماس، وستتشاور الوزارة عن كثب مع شركائنا الدوليين والوكالات المتعددة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار".

وزعم أوستين حرص أمريكا على إنهاء الصراع المأساوي في غزة، قائلا: "علينا أن نواصل التركيز على تحسين الظروف الإنسانية البائسة في غزة، ونظل ملتزمين بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".