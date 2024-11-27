جنوب أفريقيا تعتزم إصدار تصاريح لاستيراد الذرة الأمريكية إثر تراجع المحصول

من المقرر أن تصدر جنوب أفريقيا تصاريح استيراد للذرة البيضاء والصفراء المعدلة وراثيا من الولايات المتحدة بعدما تسبب موسم الجفاف في منتصف الصيف في تراجع الانتاج المحلي بواقع 22 %.

وقال جهاز الخدمات الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في تقرير، إن وزارة الزراعة الجنوب أفريقية أبلغت حملة الأسهم في 19 نوفمبر أنها كانت قد حلت "كل تطورات وفعاليات الذرة المعدلة وراثيا التي تسببت في عدم تزامن" مع الولايات المتحدة، مما يسمح بإصدار التصاريح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في التقرير أن جنوب أفريقيا قد تستورد ما يصل إلى 800 ألف طن من الذرة في السنة التسويقية التي تستمر من أيار 2024 إلى أبريل/نيسان 2025. وذلك بعدما انتجت البلاد أقل محصول ذرة خلال خمس سنوات في 2024.

وأظهر تقرير صادر عن لجنة تقدير المحاصيل الجنوب أفريقية الشهر الماضي أن المزارعين لن يزيدوا الأرض المخصصة لمحصول الذرة العام المقبل. غير أنه من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينو التي عادة ما تتسبب في معدل سقوط أمطار أكثر من المعتاد في البلاد وجيرانها، إلى تحسين المحصول في 2025.

وسوف تنشر لجنة تقدير المحاصيل تقديرها النهائي لمحاصيل صيف 2023 – 2024 سوف تشمل الذرة، فى وقت لاحق من اليوم الأربعاء.