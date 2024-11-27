ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية - السويس

أصيب 14 عاملا إثر تصادم أتوبيسين على طريق السويس ونقلوا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.



تلقت شرطة النجدة بالإسماعيلية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين نقل عمال شركتي بتروجيت وإنبي على طريق السويس، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بجروح مختلفة.

يشار إلى أن العمال المصابين هم أمير محمود أحمد عابد، 50 عاما، سرابيوم مركز فايد بالإسماعيلية، اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، شيماء كمال محمد أحمد، 41 عاما، سرابيوم فايد، كدمات بالضلوع من الجانب الأيمن وكدمات بالجسم، إيناس إبراهيم محمود 31 عاما، سرابيوم، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبير صلاح إسماعيل، 19 عاما، كوبري سيناء بالإسماعيلية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شيماء محمد رجب، 37 عاما، أبو صوير بالإسماعيلية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم،.

فداء عبدالله منصور، 23 عاما، كوبري سيناء، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إسراء أحمد عبدالحكيم، 18 عاما، سرابيوم، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد بغدادي الصغير، 65 عاما، أبو عطوة بالإسماعيلية، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، فاطمة خالد سعد محمد أبو نصر الله، 32 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم، هالة محمد عبدالعاطي، 52 عاما، سرابيوم، اشتباه کسر بالعمود الفقرى والضلوع.

أيمن عبدالرحمن مصلح سليم، 40 عاما، فايد، اشتباه کسر بالعمود الفقري والضلوع، رضا فاروق خليفة أحمد، 56 عاما، سرابيوم، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صباح منصور عبدالله، 41 عام، كوبري سيناء، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نها السيد إسماعيل، 29 عاما، كوبري سيناء، كدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدة سيارات لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.