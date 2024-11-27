أهالي أسرى إسرائيليين في غزة يعتصمون أمام مكتب نتنياهو

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن أهالي أسرى في غزة يعتصمون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالكنيست للمطالبة بإبرام صفقة تبادل سريعة، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويأتي ذلك بعدما بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

وأمس الثلاثاء، أعلن نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني وافق على صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان، معتبراً أن إسرائيل "ستحتفظ بحقها في ضرب حزب الله إذا قام بأي خرق".

وأضاف نتنياهو أنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئة خطة وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.

وينص الاتفاق على التزام حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، التي ستلتزم بالمقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.