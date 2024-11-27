القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف مخزن أسلحة لجماعة مدعومة من إيران في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، ردا على هجوم نفذته جماعة مدعومة من إيران استهدف قوات أمريكية تشارك في عمليات مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا.

واستهدفت الضربة منشأة تخزين أسلحة بهدف "إضعاف" قدرة الميليشيات المدعومة من إيران على "التخطيط وشن هجمات مستقبلية" ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا: "كما ذكرنا سابقًا، لن نتسامح مع أي هجمات على أفرادنا وشركائنا في التحالف. نحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم".

وأضافت القيادة المركزية أنها لا تعتقد أن الضربة تسببت في وقوع أي خسائر بين المدنيين، لكنها أوضحت أن تقييم الأضرار لا يزال جاريا، وأنه سيتم تقديم تحديثات عند توفرها.